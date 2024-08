Palacios, il Talleres interviene e complica i piani dell’Inter? Sua volontà chiara

Il trasferimento di Tomás Palacios all’Inter, che sembrava ormai in dirittura d’arrivo, ha subito un brusco rallentamento a causa di complicazioni legate ai rapporti tra i club coinvolti.

OSTACOLO – Tomas Palacios, si complica l’affare? Secondo quanto riportato da fonti argentine, il presidente dell’Independiente Rivadavia, Daniel Vila, ha dichiarato che la situazione è più complessa del previsto, con il Talleres che è intervenuto nella trattativa, creando nuovi ostacoli. Palacios, difensore centrale argentino di grande talento e già parte della nazionale Under-20, aveva superato le visite mediche con l’Inter e sembrava destinato a unirsi alla squadra nerazzurra in tempi brevi. Nelle ultime ore, però, l’inserimento del Talleres (club proprietario del cartellino del giocatore e attualmente in competizione con l’Independiente Rivadavia per finalizzare il trasferimento) ha complicato la situazione. Il presidente dell’Independiente Rivadavia ha sottolineato che, nonostante le complicazioni, il trasferimento non è ancora chiuso e che nelle prossime ore si definirà il destino del giovane difensore: «Palacios? Oggi si decide l’esito della trattativa e se il giocatore passerà all’Inter o tornerà all’Independiente».

Solo l’Inter, idee chiare per Palacios

COSA SUCCEDE – Al momento il giocatore è ancora in Italia e, stando a quanto riferiscono in Argentina, starebbe facendo pressioni per rimanerci. Nel frattempo resta ancora da raggiungere l’intesa tra le parti. Secondo quanto si apprende, l’Independiente vorrebbe ottenere una percentuale sull’eventuale futura rivendita da parte dell’Inter mentre i dirigenti nerazzurri sarebbero fermi sulla volontà di chiudere l’operazione a titolo definitivo con un esborso di 6,5 milioni senza ulteriori opzioni.