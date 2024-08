Palacios, risolti gli ultimi dettagli. Il giorno della firma con l’Inter

L’Inter annuncerà a breve l’acquisto a titolo definitivo di Tomas Palacios. Sono stati risolti gli ultimi dettagli della trattativa, il giorno della firma.

FIRMA – Ricostruire i giorni di Tomas Palacios dall’Argentina all’Italia non è molto semplice. Il calciatore è partito due giorni fa in serata da Buenos Aires ed è arrivato a Milano ieri. Ha atteso per le visite mediche che poi ha svolto questa mattina al Coni, prima di sapere delle difficoltà trovate dall’Inter con Indepediente Rivadavia e Talleres. Il problema non era provocato dai primi, bensì dai secondi che detengono il 50% del cartellino del difensore.

Palacios-Inter, ora il via libera!

SOLUZIONE – Adesso Palacios sembra che possa vivere una nottata tranquilla. Il giocatore ha spinto per rimanere in Italia e la sua volontà è stata netta fin dal primo giorno che si è palesato l’interesse nerazzurro. C’era anche il Lipsia sull’argentino, che però non ha mai cambiato idea o avuto dubbi sul suo futuro. Simone Inzaghi aveva chiesto un vice-Bastoni, Tomas Palacios sarà il profilo per il tecnico piacentino. Secondo quanto riportato da Alessio Lento sul proprio profilo X sono stati risolti gli ultimi dettagli tra Inter, Independiente Rivadavia e Talleres. C’è il semaforo verde per la chiusura: domani sarà il giorno delle firme. 6.5 milioni di euro più bonus per arrivare fino al massimo di 11 milioni, per il ragazzo classe 2003 contratto fino al 2029.