Palacios promesso sposo. Una cessione da concludere. Le ultime sull’Inter – SM

Tomas Palacios firmerà il suo contratto con l’Inter, nella giornata di oggi 30 agosto, fino al 2029. Al contempo, i nerazzurri mirano a concludere una cessione prima del termine di questa sessione di calciomercato.

UNA CONCLUSIONE – Tomas Palacios e l’Inter stanno per dirsi sì. Il difensore argentino, dopo aver viaggiato verso l’Italia e atteso il momento della firma per qualche giorno, potrà finalmente suggellare la sua intesa con i nerazzurri per le prossime stagioni. I meneghini lo hanno scelto come braccetto sinistro ideale per poter pensare a una retroguardia di livello top sia per il presente che per il futuro. L’argentino, allo stesso tempo, ha sin dall’inizio esposto la sua volontà di trasferirsi all’Inter. Tutte le altre opzioni, anche di valore internazionale, sono state da lui rifiutate in ragione della sua convinzione di giocare a Milano.

Palacios chiuso, per l’Inter resta un dossier in uscita: il tentativo!

L’OBIETTIVO – Palacios è l’ultimo colpo del calciomercato estivo dell’Inter. I nerazzurri hanno ingaggiato anche Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, a parametro zero, e Josep Martinez dal Genoa. In tutti i casi, si è trattato di individuare i prescelti per completare delle batterie di calciatori potenzialmente titolari nei rispettivi ruoli. In uscita, invece, i meneghini non sono stati in grado di completare la cessione di Joaquin Correa. L’argentino ha rifiutato tutte le proposte arrivategli in questi mesi, spingendo così l’Inter a provare a trovare una soluzione nell’ultima giornata del calciomercato. Solo il tempo ci dirà se i nerazzurri saranno riusciti nella propria strategia.