Palacios piace in Europa, un club già si muove! Primi contatti con il difensore dell’Inter

Palacios potrebbe presto lasciare nuovamente l’Inter. Il giovane difensore argentino, classe 2005, è finito nel mirino di diversi club in Europa, uno in particolare che secondo quanto riportato dal collega argentino German Garcia di TyC Sports, è già pronto a muoversi per provare a ingaggiarlo.

CLUB INTERESSATO – Tomas Palacios potrebbe lasciare l’Inter anche questa estate. Su di lui il forte interesse dell’Olympiakos. A riportarlo è il giornalista argentino German Garcia Grova di TyC Sports, secondo cui l’Inter è aperta alla possibilità di trattare la cessione, valutando con attenzione ogni proposta che dovesse arrivare. Palacios ha passato l’ultima stagione in prestito al Monza dopo un’esperienza tutt’altro che esaltante. La dirigenza dell’Inter, dal canto suo, valuta il da farsi: l’idea di trattenere il giocatore non è da escludere, ma davanti a un’offerta concreta il club potrebbe scegliere di cederlo, magari mantenendo una formula che consenta in futuro un eventuale riacquisto o una percentuale sulla futura rivendita o addirittura in prestito.