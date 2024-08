Palacios sta partendo: prima tappa a Madrid! L’Inter ha chiuso – Sky

L’Inter ha chiuso per Tomas Palacios. L’argentino sta partendo proprio in questi minuti da Buenos Aires. Domani arriverà a Milano.

PARTENZA – Palacios sta partendo in questi minuti da Buenos Aires, farà scalo a Madrid, per essere a Milano già domani. Questa la notizia dell’ultimo ora lanciata dal collega di Sky Sport Marco Demicheli. Dunque, il giocatore argentino si prepara a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Il ragazzo arriverà per 6,5 milioni di euro più bonus. Simone Inzaghi pronto ad accoglierlo. Tutto fatto, dunque, per il quarto colpo dell’estate nerazzurro, dopo gli arrivi a zero di Taremi e Zielinski e quello abbastanza oneroso da 15 milioni di euro del portiere Josep Martinez dal Genoa.

Palacios in arrivo: domani a Milano! Poi tutto l’iter con l’Inter

IN ARRIVO – Prima la Spagna e poi l’Italia con sbarco ovviamente a Milano. Palacios sta lasciando l’Argentina per fare il grande salto e approdare all’Inter. Domani arriverà nel capoluogo lombardo, poi farà le visite mediche e metterà la firma sul contratto con il suo nuovo club nerazzurro. Nella testa di Simone Inzaghi e dirigenza, Palacios farà il vice Alessandro Bastoni. Il club interista chiude il proprio mercato in entrata centrando l’obiettivo dichiarato ad inizio luglio, dopo il brutto infortunio di Buchanan.