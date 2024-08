Palacios, ore importanti per l’Inter: concorrenza da contrastare! – TS

Non si sposta l’interesse dell’Inter nei riguardi di Tomad Palacios. Le prossime ore potrebbero portare a una risposta, ma nel frattempo occhio alla concorrenza.

INDIVIDUATO – Dopo settimane di ricerca sembra che l’Inter abbia finalmente individuato quello che potrebbe diventare il nuovo difensore mancino. Si parla al condizionale visto che il mercato cambia velocemente le sue regole, ma anche considerando l’intricata situazione alle spalle del calciatore in questione. Si tratta di Tomad Palacios, difensore argentino classe 2003, di proprietà del Talleres a partire dal 2019 ma attualmente in prestito ll’Independiente Rivadavia.

Palacios, intreccio di mercato e concorrenza: l’Inter osserva!

IL PUNTO – Per ottenere il giovane Palacios l’Inter sarebbe disposta a intavolare una trattativa da 7-8 milioni di euro circa, ma purtroppo non è tutto in discesa. Il problema, infatti, riguarda i due club a cui è legato il difensore argentino. Nel contratto con l’Independiente Rivadavia, infatti, è inclusa la clausola che permette al club di acquistare il 50% del cartellino di Palacios nel 2024. Alla stessa cifre – a circa 2 milioni di euro – l’anno successivo può assicurarsi la percentuale restante. Dunque, senza che il Talleres trovi un accordo con l’’Independiente Rivadavia, il classe 2003 non può spostarsi verso alcuna direzione. In questo senso, le prossime ore risulteranno importanti per l’Inter, che aspetta di conoscere i risvolti fra i due club, che a breve si incontreranno in un vertice di mercato. Intanto, però, la dirigenza nerazzurra deve anche guardarsi le spalle. La concorrenza per Palacios, infatti, è particolarmente fitta. Alcune squadre della Liga guardano interessate all’intrigo di mercato legato al difensore sudamericano, ma la corte arriva soprattutto dalla Germania con Borussia Monchengladbach e Stoccarda.

