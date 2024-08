Palacios, non solo l’Inter sul 2003: interesse anche all’estero

Tomas Palacios è uno dei prospetti futuri che l’Inter sta osservando sul mercato. Difensore classe 2003 e talento argentino, però, secondo SportItalia è seguito anche all’estero. Dal Lipsia, nel dettaglio.

NUOVO OBIETTIVO – Tra i nomi accostati all’Inter per la difesa, specialmente in chiave futura, spunta anche quello di Tomas Palacios di proprietà del Talleres e definito in Argentina uno dei migliori prospetti nel suo ruolo. Classe 2003, rientra perfettamente nei parametri dettati da Oaktree per il mercato: futuribile, di talento e potenzialmente rivendibile in futuro. I nerazzurri, però, devono stare attenti, perché anche un altro club sta osservando molto da vicino il difensore. Un club estero, per entrare ancor di più nei dettagli.

Tomas Palacios, non solo l’Inter sul 2003: occhio all’estero

PISTA TEDESCA – A puntare il giocatore è infatti anche il Red Bull Lipsia, club sempre molto attento – così come la controparte austriaca, ovvero il Red Bull Salisburgo – ai giovani talenti. Al momento, sia da parte dell’Inter, sia da parte dei tedeschi, non si registrano però offerte. Solo interessamenti, come usuale per questo tipo di giocatori. Tomas Palacios potrà mettersi ulteriormente in luce, nella speranza che le porte dell’Europa possano aprirsi per lui così come per tanti dei suoi connazionali prima di lui.