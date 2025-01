Palacios non parte per Lecce! Addio Inter più vicino? Monza nel mirino – Sky

Palacios potrebbe realmente lasciare l’Inter a gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giovane difensore argentino ha lasciato Appiano Gentile in questi minuti e non partirà con la squadra in vista della trasferta con il Lecce. Monza sempre più vicino al calciatore.

CESSIONE VICINA – Il giovane difensore dell’Inter, Tomas Palacios, non prenderà parte alla trasferta di Lecce per la 22ª giornata della Serie A, in programma domenica 26 gennaio 2024 alle ore 18:00. Nonostante si sia regolarmente allenato ad Appiano Gentile nella giornata di oggi, il classe 2004 non partirà con la squadra, alimentando le voci di mercato che lo vedono vicino al Monza nonostante le dichiarazioni del suo agente, ieri, in una nostra intervista esclusiva. La società brianzola, sarebbe in trattativa avanzata con l’Inter per assicurarsi le prestazioni di Palacios in prestito fino al termine della stagione. Il difensore rappresenta un profilo che si sposa perfettamente con la filosofia del Monza. Per l’Inter, l’eventuale cessione di Palacios rappresenta un’opportunità per far crescere il ragazzo proprio in Serie A, avendo totalizzato fin qui davvero pochi minuti.