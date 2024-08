Palacios, l’Inter deve vedersela con una rivale ingombrante: la situazione – SI

Tomas Palacios rappresenta il nome più caldo per il mercato dell’Inter in merito al reparto difensivo. Di seguito gli ultimi aggiornamenti riguardo il suo profilo.

LE ULTIME – Tomas Palacios è sul taccuino dell’Inter per il ruolo di braccetto sinistro. Il calciatore argentino è molto gradito anche al Lipsia, per il quale si tratta di uno dei migliori prospetti nel suo ruolo. La situazione relativa al cartellino del calciatore è stata ricostruita da Gianluigi Longari sul sito di Sportitalia, così come effettivamente venuta a definirsi nel corso di questi mesi.

Palacios sul taccuino dell’Inter: la situazione!

LO SCENARIO – Il calciatore può essere riscattato dall’Independiente Rivadavia, squadra in cui è attualmente in prestito dal Talleres. La squadra in cui sta attualmente giocando Palacios intenderebbe riscattarlo per poterlo cedere a un prezzo più elevato, così da fare un’importante plusvalenza grazie alla crescita che il ragazzo sta manifestando in questi mesi.

LATO INTER – Per l’Inter si tratta di un calciatore molto interessante per il presente e il futuro. Il suo profilo è simile ad Alessandro Bastoni dal punto di vista fisico. Una stazza imperiosa e un’abilità nello stacco sono due degli attributi che maggiormente spiccano nel momento in cui lo si osserva giocare. Ci sarà ora da aspettare le prossime mosse dei nerazzurri, consapevoli che la concorrenza non sia esigua alla luce delle potenzialità del classe 2003.