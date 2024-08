Palacios, l’allenatore dell’Independiente: «Fuori per il trasferimento»

Tomas Palacios sembrerebbe essere il difensore individuato dall’Inter per dare fiato ogni tanto ad Alessandro Bastoni. L’allenatore del suo club Cicotello, l’Indipendiente Rivadavia, ha confermato le voci di mercato su mdzol.

CESSIONE – Questa notte l’Independiente Rivadavia ha perso per 2-1 il match di campionato contro il Talleres. I due club condividono un calciatore su cui si sta concretizzando l’interesse dell’Inter: Tomas Palacios. Il difensore è in prestito alla prima squadra proprio dal Talleres e la scadenza del prestito è attestata a dicembre 2024. La situazione potrebbe comunque cambiare perché la dirigenza nerazzurra è forte sul ragazzo. Simone Inzaghi ha confermato in conferenza stampa di aspettare un difensore di piede sinistro da affiancare ad Alessandro Bastoni. Addirittura il giocatore ha citato questo bisogno della rosa nerazzurra. In proposito il tecnico dell’Independiente Rivadavia, Cicotello, ha spiegato l’assenza di Palacios nella partita di poche ore fa e parlato della sconfitta: «È stata una vittoria giusta per il Talleres anche se abbiamo trovato il primo gol. Il risultato è stato giusto, l’avversario ci ha superato con merito. Il motivo per cui Palacios non è convocato oggi è la sua situazione contrattuale, il suo eventuale trasferimento. Per questo motivo oggi non abbiamo contato su di lui».