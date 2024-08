Palacios, intrigo sul cartellino: l’Inter attende summit tra 2 club – CdS

Tomas Palacios ad oggi è in cima alla lista dell’Inter. Ma il cartellino del ragazzo del 2003 è abbastanza complesso, oggi summit in salsa argentina.

IN CIMA – L’Inter vuole un nuovo difensore mancino. Ieri pomeriggio, Simone Inzaghi lo ha nuovamente ribadito in conferenza stampa. E il primo nome sulla lista di Piero Ausilio e Dario Baccin è quello di Tomas Palacios, difensore classe 2003 di proprietà del Talleres, ma in forza fino al 31 dicembre all’Independiente Rivadavia. Il costo si aggira attorno ai 7-8 milioni di euro. Dunque, una cifra piuttosto abbordabile per le casse nerazzurre, ma il problema non riguarda la valutazione, bensì la complessità del suo cartellino. Cosa, comunque, abbastanza nota quando si parla di giocatori sudamericani.

Palacios e l’intrigo del cartellino: l’Inter non può solo che aspettare

INTRIGO – Su Palacios, oltre l’Inter, ci sono anche due club di Bundesliga, il Borussia Monchengladbach e il Bayer Leverkusen, più qualche società di Premier League. Ma ciò che preoccupa l’Inter non è la concorrenza bensì la complessità del cartellino del giovane difensore classe 2003. Infatti, come già ribadito, il giocatore è di proprietà del Talleres, ma fino al 31 dicembre giocherà per l’Independiente Rivadavia, che può far valere un’opzione per acquistare il 50% del suo cartellino per circa due milioni di euro. Ciò significa, scrive il Corriere dello Sport, che per definire l’affare con l’Inter, il Talleres dovrebbe prima trovare un accordo economico con l’Independiente Rivadavia. Altrimenti, i dirigenti nerazzurri si troverebbero a trattare con due società differenti. Per risolvere la faccenda, oggi ci sarà un summit tra il Talleres e l’Independiente Rivadavia.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno