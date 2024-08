Palacios, interviene Zanetti nella trattativa. Ancora passi in avanti

Tomas Palacios è ormai il definitivo oggetto d’interesse dell’Inter per la difesa. Nelle ultime ore è intervenuto direttamente Javier Zanetti nella trattativa, ecco cosa sta succedendo.

TRATTATIVA – Tomas Palacios è il difensore che l’Inter sta seguendo per il suo futuro. Simone Inzaghi ha segnalato il bisogno di un giocatore in quel ruolo, lo ha fatto anche Alessandro Bastoni a sorpresa nel post-partita di ieri sera. La dirigenza sta parlando con il Talleres, che detiene il cartellino del giocatore attualmente in prestito all’Independiente Rivadavia. L’Inter vorrebbe evitare di passare da due club diversi, Javier Zanetti è intervenuto nelle ultime ore.

COSA MANCA? – L’intesa è vicina, si lavora esclusivamente sulle cifre e sulla percentuale di una futura rivendita. La sensazione è che la trattativa si concluda positivamente, l’allenatore dell’Independiente ha spiegato l’assenza di Palacios legata a motivi di mercato. Tutto porta verso il trasferimento nella Milano nerazzurra, anche se il Talleres secondo Gianluigi Longari su X ha offerte dalla Bundesliga oltre i 10 milioni di euro. L’Inter non arriverà mai a quella cifra, ma gode della preferenza del difensore argentino classe 2003. La speranza è che non si vada troppo oltre perché Inzaghi ha bisogno di tempo per inserire il calciatore nel migliore dei modi all’interno della rosa. Non sarà assolutamente facile lavorarci sopra, considerando che sarà la sua prima esperienza in Europa.