Palacios-Inter, ultimi dettagli prima della firma: una convinzione chiara! – Sky

Tomas Palacios deve attendere la risoluzione degli ultimi dettagli tra Inter, Talleres e Independiente Rivadavia prima di poter finalmente firmare con la squadra nerazzurra, voluta da lui con fermezza.

ULTIMI ASPETTI – Tomas Palacios ha svolto le visite mediche al CONI per l’idoneità sportiva preliminare alla firma del contratto con l’Inter. Quest’ultima non è ancora arrivata perché devono essere prima definiti alcuni aspetti secondari, come affermato da Luca Cilli a Sky Sport: «L’Inter e il Talleres dovranno definire gli ultimi dettagli per completare il trasferimento di Tomas Palacios, giovane difensore che i nerazzurri stanno per acquistare. Lui è il difensore che serviva per andare a completare il reparto e che voleva acquistare l’Inter. Oggi è stata la prima giornata a Milano per il difensore, che ha voluto fortemente la squadra meneghina. Palacios vuole giocare in un campionato, come il nostro, che per gli argentini ha sempre un fascino particolare».

Palacios sarà un giocatore dell’Inter: le cifre!

I DETTAGLI – Cilli ha poi indicato come sarà impostato l’affare tra l’Inter e le due società argentine: «Il costo dell’operazione si aggira sui 6,5 milioni di euro. Con i bonus si può arrivare anche fino a 11. Alcuni sono più facili da raggiungere, quindi si dovrebbe arrivare sugli 8,5 milioni finali. Nel caso in cui dovessero essere centrati anche i bonus più complicati, il costo potrebbe arrivare fino a 11. Oggi in sede si sistemeranno gli ultimi dettagli ed eventualmente vi potrà essere anche la firma e l’annuncio ufficiale da parte dell’Inter».