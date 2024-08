Palacios-Inter, tutto risolto! Nuove tempistiche per la firma

Dopo i dubbi di ieri, ora per Palacios all’Inter non ci sono più problemi. Risolte le ultime questioni burocratiche, con il difensore che ora può firmare il suo nuovo contratto coi nerazzurri. Da Sky Sport arrivano le tempistiche.

SI CHIUDE! – Ieri pomeriggio in molti si erano allarmati nel sentire dall’Argentina che Tomas Palacios all’Inter non era ancora fatta. L’Independiente Rivadavia aveva necessità di sistemare alcune questioni burocratiche, che però non stavano mettendo in discussione il trasferimento. E così è stato, perché alla fine il difensore vestirà il nerazzurro dopo aver già svolto le visite mediche a inizio settimana. Stavolta senza più problemi e soprattutto senza ripetere quanto avvenuto un anno fa con Lazar Samardzic.

Palacios all’Inter, ora si fa! Firma in vista

LA CHIUSURA – Stamattina, l’agente Marcelo Simonian assieme all’avvocato che ha seguito la trattativa si sono presentati nella sede dell’Inter proprio per concludere le ultime formalità del trasferimento. Come fa sapere Sky Sport, è tutto risolto e nel pomeriggio arriverà la firma del giocatore. Palacios si trasferisce per una cifra che si attesta fra i dieci e gli undici milioni di euro, bonus compresi. E sarà ufficiale a breve, senza più difficoltà come sembrava in un primo momento nella giornata di ieri.