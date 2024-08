Palacios-Inter, ormai tutto apparecchiato: accordo a un passo! – SM

Manca sempre meno alla chiusura dell’affare Tomas Palacios. L’Inter continua a lavorare sugli ultimi dettagli della trattativa, per cui filtra grande fiducia.

AI DETTAGLI – Cresce l’attesa per la definizione di un altro colpo di mercato, probabilmente l’ultimo dell’estate, dell’Inter. Tomas Palacios è sempre più vicino all’ambiente nerazzurro, che l’ha individuato come profilo migliore per rinforzare la difesa di Simone Inzaghi. La trattativa per l’argentino classe 2003 è ormai ai dettagli, con le cifre ormai note messe sul piatto del Talleres. Dopo l’incontro fra le parti avvenuto nei giorni scorsi, quest’oggi sembra essercene un altro in agenda che potrebbe risolvere definitivamente l’affare.

Inter agli sgoccioli per Palacios: trattativa in chiusura!

FIDUCIA – Come spiega Daniele Miceli nel corso dell’edizione odierna di SportMediaset, tutto è ormai apparecchiato nella trattativa che dovrebbe portare a brevissimo Palcios a Milano. La fiducia è massima da parte dell’Inter, che ha messo sul piatto sei milioni e mezzo di euro di base fissa. Numeri che potrebbero trasformarsi in doppia cifra al raggiungimento dei bonus offerti dai nerazzurri al difensore argentino. L’Inter, però, non avrà alcuna percentuale sulla futura rivendita. L’operazione di Palacios, in fase di chiusura, è totalmente finanziata dal mercato in uscita dei nerazzurri: in particolare dalla cessione di Satriano al Lens.