Palacios-Inter, trattativa ai dettagli: nerazzurri fiduciosi di definire l’affare – Sky

Tomas Palacios rappresenta il prescelto della dirigenza dell’Inter per completare il reparto difensivo del club nerazzurro. Da sistemare alcuni dettagli prima dell’arrivo del calciatore a Milano.

FIDUCIA – Tomas Palacios e l’Inter sono più vicini al matrimonio. Il difensore argentino ha scelto il club meneghino come prossima destinazione della sua carriera, fiducioso che questa sia la strada giusta per il prosieguo della sua attività agonistica. I nerazzurri, dal canto loro, ritengono di aver individuato l’uomo adeguato per completare la batteria dei braccetti sinistri, nell’ottica di dotarsi di due mancini in grado di difendere con attenzione e di impostare l’azione offensiva dalla retroguardia: Alessandro Bastoni, classe 1999, e Palacios, classe 2003.

Palacios a un passo dall’Inter: le ultime!

IL PUNTO – A proposito dello stato attuale della trattativa tra Inter e Independiente Rivadavia per Palacios, il giornalista Matteo Barzaghi si è così pronunciato a Sky Sport: «L’Inter sta definendo gli ultimi aspetti per l’arrivo dell’argentino. Sul mercato sta quindi prendendo forma la nuova rosa, con la dirigenza che è al lavoro alla sede del club». Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi attende con speranza l’arrivo dell’ultimo uomo da lui richiesto per completare la sua squadra. Un team che dovrà contare su tanti potenziali titolari per poter ambire al raggiungimento di più obiettivi stagionali.