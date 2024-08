Palacios, l’Inter tratta ancora e affretta i tempi: una volontà chiara – Sky

Dopo aver messo nel mirino Tomas Palacios l’Inter procede dritta per ottenere il suo obiettivo. Di seguito le prossime mosse della dirigenza nerazzurra e i dettagli che mancano alla chiusura.

VERTICE – Mai come in queste ultime ore è stato così concreto il nuovo colpo in difesa dell’Inter. Dopo tante voci di mercato succedutesi in questi mesi, con diversi nomi accostati al club nerazzurro, finalmente è in corso una trattativa per ottenere il trasferimento di Tomas Palacios. È lui il difensore individuato dall’Inter per rinforzare il reparto, come richiesto da mister Simone Inzaghi. Proprio nel tardo pomeriggio di oggi è andato in scena in Viale della Liberazione un incontro interessante fra la dirigenza nerazzurra e quella dell’Independiente Rivadavia, alla presenza dell’intermediario Marcelo Simonian e l’avvocato Peluso.

Palacios-Inter, il punto della situazione dopo l’incontro!

INTENZIONE – Il vertice di mercato fra le parti, in cui si è lungo discusso su Palacios, sembra aver dato esito positivo. Ma, come informa Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione di Sky Sport 24 “Calciomercato L’Originale”, l’affare fra Inter e Independiente Rivadavia non è ancora concluso. L’offerta nerazzurra è arrivata a 6 milioni e mezzo di euro, con l’aggiunta di numerosi bonus – alcuni più semplici da raggiunge e altri meno. Ipotizzando il raggiungimento di tutti i bonus offerti, la proposta arriverebbe a toccare gli 11 milioni di euro. Il club, però, vuole di più e continuerà a trattare per cercare di ottenerlo. Dall’altra parte c’è sempre l’Inter a lavoro, che ha fretta di donare a Inzaghi il suo nuovo difensore: l’intenzione è riuscire a farlo per l’inizio della prossima settimana.