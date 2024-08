Palacios, l’Inter spinge dopo ieri! Le tempistiche per chiudere – SM

Palacios del Talleres (in prestito all’Independiente Rivadavia) sembra abbia preso un vantaggio su tutti gli altri profili valutati dall’Inter per la difesa. Durante Sport Mediaset XXL, il giornalista Raimondi indica le necessità dal mercato.

DIFENSORE DA PRENDERE – Nonostante ci sia ancora da fare anche in attacco, visto che è impensabile rimanere con Joaquin Correa in rosa per evidenti motivi, l’Inter pretende di trovare un difensore. Con Tomas Palacios che si sta imponendo e può arrivare in tempi brevi. Lo indica Claudio Raimondi: «L’emergenza in difesa si è evidenziata, anche dalle parole sia nel pre sia nel post. Partiamo da quelle del post, con Alessandro Bastoni che dice “un mio vice serve” e con Simone Inzaghi che dice “Bisseck forse era poco lucido”. Con le parole di Giuseppe Marotta, che nel prepartita aveva detto “Cerchiamo un profilo alla Bisseck”. Facciamo un po’ di ironia: forse non hanno avuto proprio l’effetto di caricare il tedesco, in una serata storta. Semplicemente il presidente dell’Inter voleva indicare la direzione, non un parametro zero o un giocatore esperto ma Oaktree ha tracciato la strada».

Palacios diventa una necessità per l’Inter? I tempi

SI ACCELERA – Raimondi dà in dirittura d’arrivo l’acquisto in difesa per l’Inter: «Allora si va avanti per la trattativa per questo giovane argentino, Palacios. È il nome caldo, sono al lavoro: trattativa complessa perché coinvolge tre club, ovviamente l’Inter poi il Talleres proprietario del cartellino e l’Independiente Rivadavia che lo ha in prestito. Stanno lavorando con il suo agente, è possibile che venga nelle prossime ore. L’idea è averlo prima della gara col Lecce di sabato, farlo integrare e con un viaggio intercontinentale. È al lavoro lo stesso Javier Zanetti, per cercare di fargli capire la realtà Inter. Io credo che sarà lui e che arriverà già per la seconda giornata».