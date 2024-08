Palacios-Inter si sblocca oggi? Nuovi dialoghi e poi la firma! Ultime 48 ore – CdS

L’attesa per vedere Tomas Palacios vestire la maglia dell’Inter continua a prolungarsi. Anche ieri, infatti, il giovane difensore argentino non ha potuto apporre la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. Attesi nuovi sviluppi oggi.

DEFINIRE – Nonostante le aspettative, la giornata di ieri è stata scandita da nuovi contatti e incontri che, però, non hanno portato al sospirato via libera. La trattativa per l’acquisto di Tomas Palacios è ormai vicina alla conclusione, on l’Inter che ha già definito tutti i dettagli economici dell’operazione. Il trasferimento di Palacios costerà alla società di Viale della Liberazione 6,5 milioni di euro, a cui si aggiungono eventuali bonus fino a un massimo di altri 4,5 milioni. Anche il contratto del giocatore è già stato concordato: un quinquennale da poco più di 600 mila euro a stagione.

Oggi il giorno decisivo? Nuovi dialoghi

IN CHIUSURA – Il nodo che blocca il tutto riguarda, tuttavia, un passaggio burocratico. In particolare, si attende la certificazione della Federcalcio argentina sulle modalità di spartizione dell’incasso tra Independiente Rivadavia e Talleres. Palacios, infatti, è di proprietà di Talleres, ma attualmente in prestito all’Independiente Rivadavia, che detiene il diritto di riscatto per il 50% del cartellino. La questione, che sembrava di facile risoluzione, ha richiesto un coinvolgimento diretto degli avvocati, lasciando la trattativa in sospeso. All’Inter filtra abbondante ottimismo per la chiusura dell’affare già nella giornata di oggi. Ma il tempo stringe: domani è l’ultimo giorno di mercato e oltre quella data non sarà possibile procedere con l’acquisto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno