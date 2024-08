Palacios-Inter, preferenza netta. Le cifre – SI

L’Inter ha incontrato l’Independiente Rivadavia nel pomeriggio di oggi. Sul tavolo la trattativa per portare Palacios in Italia: le cifre secondo Sportitalia.

SUMMIT – Serata positiva in casa Inter che nel pomeriggio di oggi ha lavorato a stretto contatto con i dirigenti dell’Independiente Rivadavia per portare a Milano il giovane Tomas Palacios. Il classe 2003 argentino come spiegato da Gianluigi Longari a Sportitalia, ha dato la priorità assoluta ai nerazzurri. La sua preferenza è abbastanza netta, con alcuni club della Bundesliga che hanno preso informazioni. Come già noto, oggi la dirigenza del club insieme all’agente Simonian hanno fatto visita in sede Inter per discutere l’eventuale trasferimento.

Palacios vuole l’Italia: investimento importante per l’Inter

CIFRE – Come spiegato negli studi di Sportitalia, l’Inter è disposta a fare un reale investimento per Palacios. Nel summit di oggi l’Inter ha messo sul piatto circa sette milioni di euro netti più bonus che andrebbero a far lievitare la cifra vicina ai dieci milioni di euro. Lo stesso club argentino ha fatto notare che i dieci milioni di euro dalla Germania arriverebbero nella quota fissa. Su questo però si deve aggiungere che Palacios ha già deciso la destinazione e non ha intenzione di cambiare squadra negli ultimi giorni di mercato.