Palacios-Inter, oggi il giorno? Ultime questioni burocratiche – TS

Oggi Palacios può diventare anche ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Possibile l’annuncio dell’acquisto del giovane difensore, ma Tuttosport evidenzia come ci sia un’ultima pendenza da sistemare.

IL NUOVO ARRIVO – Tomas Palacios ha svolto ieri le visite mediche con l’Inter ed è pronto a diventare il prossimo acquisto. Forse anche l’ultimo della sessione estiva di calciomercato, se non dovessero esserci novità in attacco. Un colpo giovane, per dare il backup ad Alessandro Bastoni e completare la difesa che per qualche mese ancora non avrà l’infortunato Tajon Buchanan. Ma la trattativa, pur già definita, ha ancora una minima questione da sistemare.

Palacios e il triangolo per l’Inter: l’ultimo passaggio

DA DEFINIRE – Come scrive Tuttosport, perché arrivi l’ufficialità serve ancora mettere a posto alcune questioni burocratiche. Questo perché sono tre i club coinvolti: oltre all’Inter, anche Independiente Rivadavia e Talleres. Nulla che possa mettere in discussione il trasferimento, ma è necessario che tutto sia a posto per poter dare il via libera al giocatore per poter firmare il suo nuovo contratto. Palacios non sarà subito titolare all’Inter, ma potrà crescere e ambientarsi al nuovo calcio e alle metodologie di Simone Inzaghi. Un po’ come accaduto un anno fa con Yann Bisseck.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini