Palacios-Inter, nessun intoppo! Accordi raggiunti: cosa succede – Sky

Palacios ieri è arrivato in Italia e ha già svolto le visite mediche con l’Inter, così come vi abbiamo raccontato minuto per minuto anche sul nostro sito ufficiale. Ma il difensore non ha ancora firmato il suo contratto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non si tratta di una brusca frenata o di un intoppo.

COSA SUCCEDE – Nonostante Tomas Palacios abbia già svolto le visite mediche con l’Inter all’Humanitas di Rozzano, il difensore argentino non ha ancora firmato ufficialmente il suo contratto con il club nerazzurro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, resta ancora da risolvere ancora alcuni dettagli a cui i tre club coinvolti stanno lavorando proprio in queste ore. Considerata la complessità dell’affare, si tratta di semplici dettagli burocratici per completare al 100% il suo trasferimento. Le tempistiche dell’affare si sono allungate dato che i club coinvolti sono appunto tre. Ma c’è ottimismo per la chiusura della trattativa, così da mettere a disposizione di Simone Inzaghi il terzo centrale di piede mancino tanto desiderato.

Inter a posto! Dettagli già confermati

TUTTO PRONTO – Con l’Inter gli accordi sono già stati raggiunto, sulla base di 6,5 più eventuali bonus per un totale di circa 11 milioni. Il calciatore firmerà presto il suo nuovo contratto con l’Inter per i prossimi cinque anni, fino al 30 giugno 2029.