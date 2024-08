Palacios, per l’Inter fase d’attesa! Un interrogativo nella formula – CdS

In questa fase della trattativa per Tomas Palacios l’Inter attende che i due club, Talleres e Independiente Rivadavia, trovino una quadra. Resta un particolare finale da risolvere.

ATTESA – L’Inter ha già fatto tutto ciò che doveva per riuscire a portare Tomas Palacios a Milano. Il difensore argentino classe 2003 è convinto e con lui, come con i due club, la dirigenza ha raggiunto un’intesa di massima. La palla adesso passa al Talleres e all’Independiente Rivadavia, che devono trovare un accordo sulla divisione del ricavato della cessione del giovane calciatore. Per l’Inter, dunque, questa è praticamente una fase di stallo e di attesa, con pochissimi dettagli ormai da mettere a punto.

Palacios

ULTIMI DETTAGLI – Per poter consegnare Palacios nelle mani di Simone Inzaghi l’Inter deve rispettare passaggi precisi e tempi tecnici. Come, ad esempio, quelli del riscatto del calciatore da parte dell’Independiente Rivadavia prima di cederlo definitivamente alla società nerazzurra. Tra i dettagli da limare negli ultimi giorni di trattativa, che si prevede possa terminare all’inizio della prossima settimana con l’arrivo a Milano di Palacios, c’è anche la percentuale sulla futura rivendita. Finora sembra essere esclusa nella formula ma non è detto che, alla fine, possa essere inserita una piccola percentuale.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua