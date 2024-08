Palacios-Inter, un dettaglio in più nell’offerta! L’aggiunta – Sky

Palacios all’Inter può diventare realtà in tempi brevi: si sta trattando con l’Independiente Rivadavia. Di Marzio, nella puntata di stasera di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, ha sviluppi non certo banali in vista dell’ultima settimana di trattative.



L’OPZIONE PER LA DIFESA – Ecco quanto afferma Gianluca Di Marzio: «All’Inter è stata una giornata di nuovi contatti per Tomas Palacios, con i dirigenti dell’Independiente Rivadavia che sono a Milano. Si sta cercando di inserire anche una percentuale sulla futura rivendita, per cercare di arrivare all’accordo che potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore per far arrivare il giocatore la prossima settimana».

Palacios all’Inter, cosa manca per chiudere

IL COLPO DIETRO – Da ieri, quando l’entourage del giocatore più i dirigenti dell’Independiente Rivadavia si sono presentati in sede, è entrata nel vivo la trattativa per portare Palacios all’Inter. Si parla di un’offerta da sei milioni e mezzo più bonus, che possono arrivare a undici (ma alcuni sono difficili da raggiungere). Il giocatore è ora diventato solo dell’Independiente Rivadavia, che fino all’inizio di questa settimana l’aveva in prestito dal Talleres. Ma adesso c’è solo un interlocutore, che può rendere più facile la trattativa visto che questo passaggio è stato fatto proprio in ottica mercato.