Palacios-Inter, ecco cosa manca! Le ultime sulla trattativa – Sky

L’Inter sta vivendo un rallentamento nella trattativa per Tomas Palacios. Un club si è messo di mezzo, Luca Marchetti ha spiegato la situazione su Sky Sport.

DETTAGLI – Oggi ci sono stati rallentamenti piuttosto preoccupanti sulla trattativa che sta continuando per Tomas Palacios. Il difensore è il prescelto per prendere il posto di vice-Bastoni nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi. L’allenatore aveva chiesto questo rinforzo alla dirigenza e lo aveva ribadito tra l’altro nella conferenza stampa precedente all’impegno di Genova di una settimana fa. Luca Marchetti ha cercato di spiegare cosa sta accadendo tra l’Italia e il Sud America nelle ultime ore: «Quella tra Inter e Independiente Rivadavia si sta rivelando adesso una trattativa più spinosa perché si è inserito un terzo club, ossia il Talleres. Palacios ha già fatto però le visite mediche, è sbarcato in Italia ieri dall’Argentina e l’Inter deve soltanto mettere d’accordo le ultime necessità dei due club argentini che detengono il 50% del cartellino». C’è perciò fiducia sulla chiusura definitiva per il colpo nel reparto arretrato. Certo che desta sospetti la scelta di far fare le visite mediche ad un calciatore per cui ancora non c’è la sicurezza dell’acquisto o meno. A breve arriveranno aggiornamenti.