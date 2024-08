Palacios-Inter a fuoco lento, schermaglie argentine ma no allarmi – CdS

La trattativa tra l’Inter e l’Independiente Rivadavia per Tomas Palacios ha subito una breve decelerazione, ma alla fine si concluderà per il verso giusto.

FIDUCIA – Procede a fuoco lento la trattativa tra l’Inter e l’Independiente Rivadavia per Palacios. Il difensore argentino del 2003 è stato individuato dal club nerazzurro come il profilo ideale per ricoprire la posizione di braccetto mancino alla Alessandro Bastoni. Tutto faceva pensare ad una chiusura imminente, invece bisogna ancora aspettare qualche giorno: probabilmente inizio di settimana prossima. Ieri nuovi contatti tra la dirigenza dell’Inter e quella di Mendoza, con l’intermediario Marcelo Simonian e l’avvocato Peluso in ascolto. C’è fiducia, nonostante manchino solamente sette giorni alla chiusura del calciomercato.

Il Rivadavia punta al massimo profitto per Palacios: Inter chiara

LA SITUAZIONE – L’Inter è ottimista e sa che alla fine Palacios diventerà un giocatore nerazzurro. Preventivate le normali schermaglie dell’Independiente Rivadavia, che alla ricerca del massimo profitto. Il club di Mendoza poi dividerà i soldi della cessione con il Talleres, secondo accordi già stipulati in patria. Ecco perché vorrebbe qualcosa in più rispetto ai 6,5 milioni di euro di base fissa posti sul piatto dall’Inter. Dal canto suo Marotta e Ausilio non si smuoveranno anche perché con l’inserimento dei bonus, l’investimento per Palacios arriverà a toccare quota 11 milioni. C’è solo da aspettare, l’affare si farà.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno