Palacios-Inter affare concluso! Non c’è più alcun intralcio: solo un’attesa

Dopo tanti giorni d’attesa finalmente si vede la luce infondo al tunnel che porta a Tomas Palacios. L’Inter spazza via anche l’ultimo ostacolo e aspetta solo l’ultimo passaggio per il difensore argentino.

COMPLICAZIONI – Il famoso “Palacios Day” sta per arrivare davvero. Dopo settimane di trattative e giornate intense, ricche d’attesa, il difensore tanto desiderato dall’Inter sta per essere ufficializzato. L’affare intessuto con il Talleres (che detiene il cartellino del giovane argentino) e l’Independiente Rivadavia, dove Tomas Palacios ha giocato in prestito nell’ultimo anno, sembrava poter pericolosamente complicarsi. Nonostante, infatti, il classe 2003 si fosse sottoposto alle visite mediche con l’Inter all’inizio della settimana, l’ufficialità dell’affare aveva subito dei rallentamenti. Tanto da far dubitare sulla positiva conclusione dell’operazione.

Palacios-Inter, finalmente ci siamo! Ora l’ultimo step

CHIUSURA – Nell’allungarsi delle tempistiche per la chiusura dell’affare Palacios, nulla aveva a che fare con l’Inter. Erano i due club argentini coinvolti a dover sistemare gli ultimi dettagli dell’affare, trovando un accordo sulla divisione economica della vendita. Tutto, però, si è concluso per il verso giusto, come emerso poche ore fa e come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X. Il Talleres e Independiente Rivadavia hanno trovato la quadra, spazzando via anche l’ultimo ostacolo all’approdo in nerazzurro dell’argentino. Adesso l’unica attesa è quella dell’annuncio ufficiale dell’Inter, che arriverà certamente domani, ultimo giorno utile per il mercato. Nel frattempo, il lavoro per la dirigenza nerazzurra non è ancora finito: c’è in ballo infatti anche un’altra questione.