Palacios in prestito? L’Inter chiara per il suo futuro – SI

Palacios in prestito? L'Inter chiara per il suo futuro

Tomas Palacios è sotto le luci dei riflettori, per modo di dire. Non lo è per le sue prestazioni in campo, ma perché non sta giocando mai e le voci di mercato si fanno numerose. Da Sportitalia arrivano le ultime informazioni.

STAGIONE – Alla fine della scorsa estate l’Inter ha acquistato dall’Independiente Rivadavia il difensore Tomas Palacios. Ad aprile compie 22 anni, è nato nel 2003 e rappresenta un prospetto molto interessante. Questo però non tocca Simone Inzaghi, che fino ad ora gli ha dato pochissimo spazio. Qualche minuto con Empoli, Parma e Udinese, niente di più nel percorso di Palacios da giocatore nerazzurro.

Palacios parte in prestito? Il futuro per l’Inter

FUTURO – Negli ultimi giorni si è paventata la possibilità di un prestito per Palacios. Il difensore ha bisogno di giocare di più per imparare i tatticismi del calcio italiano. Non è della stessa opinione comunque la dirigenza dell’Inter, che vuole tenere il calciatore perché convinta che possa crescere anche non giocando. L’obiettivo è quello di lasciarlo allenare con Inzaghi, che comunque prima o poi altri minuti li concederà. Se verrà acquistato un altro difensore la situazione cambierà probabilmente. Per ora però l’Inter non si muove e vede Palacios come uno di coloro che avranno spazio anche con l’Under-23 dall’anno prossimo.