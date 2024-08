Palacios, ieri summit: offerta Inter pronta! E l’intermediario gira – TS

Ieri, prima dello scontro diretto in campionato, Talleres e Independiente Rivadavia si sono incontrate per un summit su Tomas Palacios. L’Inter è alla finestra.

SUMMIT – Palacios ha guardato da casa il match tra Talleres e Independiente Rivadavia, vinto 2-1 dalla squadra di casa e proprietaria del suo cartellino. Probabilmente, ha guardato anche Genoa-Inter, primo match di campionato dei nerazzurri finito 2-2 con beffa finale firmata Junior Messias. Prima dello scontro diretto tra le due squadre, le dirigenze argentine si sono incontrate in un summit per parlare proprio del classe 2003, richiesto dalla Beneamata. Il club di Mendoza, l’Independiente, potrebbe acquistare il 50% del suo cartellino per 2 milioni di euro, per poi prenderlo interamente a partire dal 2025. Intanto l’Inter è alla finestra e prepara la sua offerta.

Inter su Palacios, ma c’è concorrenza: occhio all’intermediario

SITUAZIONE – Non è un mistero che l’Inter voglia prendere un nuovo braccetto mancino. Lo ha ribadito ieri anche il presidente Beppe Marotta. Palacios è uno degli indiziati principali, ma non il solo. L’Inter sta preparando un’offerta da 6 milioni di euro, ma sul giocatore c’è anche l’interesse del Bayer Leverkusen e dello Stoccarda. Inoltre, il suo intermediario sta girando l’Europa e per questo è stato tutta la settimana in Spagna. Il ragazzo è valutato complessivamente 7-8 milioni di euro. L’Inter è vigile e potrebbe affondare il colpo il prima possibile.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna