Palacios già domani a Milano! L’Inter stila tutto il programma – SM

Palacios è praticamente un giocatore dell’Inter. Il ragazzo argentino domani arriverà a Milano, secondo i colleghi di Sport Mediaset. Poi tutto l’iter per arrivare all’annuncio ufficiale.

SBARCO – Tutto fatto per Tomas Palacios all’Inter. Come riferisce Claudio Raimondi di Sport Mediaset, domani l’argentino sbarcherà a Milano. Poi lunedì farà le visite mediche con il club per poi andare in sede per mettere la firma sul nuovo contratto con l’Inter. Affare da 6,5 milioni di euro più bonus. Il giocatore è stato decisivo perché sia l’Independiente Rivadavia che il Talleres, i due club proprietari del cartellino, avevano contatti anche con la Bundesliga. Ma Palacios ha voluto solo l’Inter. Ora prevista la partenza verso l’Italia. Simone Inzaghi abbraccerà il suo nuovo braccetto mancino.

Palacios all’Inter, il mercato così è chiuso!

ULTIME – Con l’arrivo di Palacios, il mercato dell’Inter dunque si chiude qui. Ovviamente rimane da capire in uscita la situazione legata a Joaquin Correa. L’argentino ad oggi è il quinto attaccante nerazzurro, ma non sono arrivate offerte concrete verso Viale Liberazione. A questo punto anche la Roma, di cui si era parlato alcuni giorni fa, è da escludere. Infatti, la squadra capitolina non lascerà andare via Paulo Dybala, che poteva andare in Arabia Saudita all’Al-Qadsiah. Da capire, invece, se il Genoa potrà muoversi negli ultimi giorni di mercato. D’altronde Alberto Gilardino è un estimatore del Tucu.