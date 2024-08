Palacios firmerà con l’Inter: strada tracciata verso il traguardo. Una volontà – TS

Tomas Palacios firmerà con l’Inter un contratto fino al 2029. Nella giornata di ieri, 27 agosto, i discorsi tra i due club argentini che si contendono il cartellino del giocatore sono andati per lunghe, impedendo la formalizzazione di una realtà ormai già definita.

UNA CONVINZIONE – Tomas Palacios ha scelto l’Inter con la convinzione di chi non intende neppure prendere in considerazione l’idea del trasferimento in un altro club europeo. Eppure squadre importanti si sono rivolte al suo entourage, su tutte quel Lipsia che tanta lungimiranza ha dimostrato in questi anni riguardo la bontà dei suoi colpi in salsa giovanile. Ma l’argentino ha sin dall’inizio espresso una preferenza chiara in merito al suo futuro, dimostrando di preferire l’approdo all’Inter rispetto a qualsiasi altra opzioni presente sul tavolo.

Palacios approderà all’Inter: obiettivo realizzato, nonostante le difficoltà burocratiche!

NESSUN INTOPPO – L’acquisto di Palacios da parte dell’Inter non è stato ancora perfezionato in via formale a causa delle questioni burocratiche che gli argentini devono risolvere. In particolare, il Talleres e l’Independiente Rivadavia devono trovare una soluzione riguardo la società proprietaria del cartellino al momento della cessione del classe 2003: un tema, quest’ultimo, comunque secondario se si considera che le due società si ripartiranno i ricavi derivanti dalla cessione del giovane difensore ai nerazzurri.

LA SENSAZIONE – Anche se resta una suggestione riguardo le reali motivazioni alla base della mancata conclusione dell’affare. In particolare, ci si chiede se in realtà tutto ciò sia stato determinato dalla volontà dell’Independiente Rivadavia di aumentare la base fissa dell’affare o di inserire una clausola sulla futura rivendita. Al momento ciò non è chiaro, ma interessa poco a dirigenza e tifosi dell’Inter. L’obiettivo è ora quello di poter abbracciare Palacios per scrivere nuove pagine di storia insieme.

Fonte: Simone Togna – TuttoSport