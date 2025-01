Palacios ha firmato con il Monza. Il piano dell’Inter è chiaro!

Tomas Palacios ha firmato il contratto che lo legherà al Monza per i prossimi 6 mesi, nell’ambito di un’operazione congegnata dall’Inter per consentirgli di disporre di un minutaggio importante in vista del rientro in nerazzurro in estate.

LA NOTIZIA – Tomas Palacios, difensore di proprietà dell’Inter, è appena stato ceduto al Monza con la formula del prestito secco della durata di sei mesi. Come appurato dal redattore di Inter-News Onorio Ferraro, nella mattinata di oggi 29 gennaio il difensore ha firmato il contratto che lo legherà ai brianzoli fino all’estate. Il piano dei meneghini è quello di vedergli garantito maggior spazio in vista di un rientro alla base per giocarsi le proprie carte in nerazzurro.

Palacios al Monza con un obiettivo evidente: Inter speranzosa!

IL PIANO – L’Inter ha ricevuto le adeguate rassicurazioni dal Monza circa un importante impiego, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, del proprio giovane difensore. Palacios ha già dimostrato di avere un potenziale non banale sia in fase di copertura che di impostazione del gioco offensivo. L’auspicio dei nerazzurri è che ciò possa apparire in maniera ancora più strutturale durante la sua esperienza in Brianza. Così da creare i presupposti per un inserimento graduale, ma effettivo, nelle gerarchie del tecnico Simone Inzaghi.