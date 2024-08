Palacios, finalmente l’annuncio ufficiale. Ecco il vice-Bastoni – TS

Tomas Palacios è stato annunciato ufficialmente prima di Inter-Atalanta. Simone Inzaghi ha così a disposizione il suo vice-Bastoni, da Tuttosport la descrizione della giornata.

ANNUNCIO – Tomas Palacios è il quarto acquisto per la Prima Squadra dell’Inter in questa estate piuttosto tranquilla di calciomercato. Pochi casi, tanta concretezza nel momento della necessità e colpi chiusi nei momenti giusti. La dirigenza ha ponderato le scelte, ha fatto lunghi ragionamenti sul difensore e ha saputo trovare la soluzione ideale. L’emergenza è partita dall’infortunio di Tajon Buchanan con il Canada durante la Copa America. L’esterno ha lasciato un buco in quel reparto, portando Simone Inzaghi a chiedere un braccetto come vice-Bastoni. La caccia era partita da nomi come Mario Hermoso o Ricardo Rodriguez, poi Oaktree ha messo le cose in chiaro: solo giovani calciatori futuribili. Palacios rappresenta a pieno la politica della proprietà americana. L’argentino è un classe 2003 che si avvicina ai due metri di altezza e che viene dall’Independiente Rivadavia per 6.5 milioni di euro più bonus per un massimo di 11. Il Talleres riceverà la metà dell’incasso dalla cessione grazie al fatto di avere la proprietà del cartellino del calciatore. Oggi ci saranno le prime dichiarazioni del neo-difensore dell’Inter.

fonte: Tuttosport – Simone Togna