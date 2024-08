Palacios ai dettagli con l’Inter: le tempistiche dell’arrivo a Milano – TS

L’Inter si prepara ad accogliere in rosa il nuovo colpo Tomas Palacios. All’arrivo a Milano del difensore argentino, previsto a breve, mancano solo gli ultimissimi dettagli.

IN DIRITTURA D’ARRIVO – Tutti gli indizi e i rumors di mercato vedono avvicinarsi sempre più l’arrivo di Tomas Palacios all’Inter. Il giovane argentino è stato individuato come il difensore mancino che fa al caso di Simone Inzaghi e per questo la dirigenza nerazzurra ha lavorato instancabilmente per riuscire a portarlo a Milano. Alla chiusura della trattativa per il trasferimento mancano solo gli ultimi dettagli da limare tra il Talleres e l’Independiente Rivadavia, con quest’ultimo che riscatterà Palacios prima di cederlo all’Inter. I due club stanno cercando un’intesa sulla percentuale da dividersi, per poi dare il via libera finale con l’avvio delle pratiche burocratiche.

Palacios-Inter, l’attesa sta per finire: i dettagli su cifre e tempistiche

ACCORDO – A questo punto, solo un clamoroso imprevisto potrebbe impedire ai tifosi dell’Inter di accogliere a Milano Palacios. La dirigenza nerazzurra ha individuato un accordo con l’Independiente Rivadavia a 6.5 milioni di euro più bonus per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore. Inoltre, anche sull’ingaggio di Palacios si è raggiunto un’intesa totale: guadagnerà poco più di mezzo milione a stagione con un contratto di cinque anni. Anche l’arrivo del giovane difensore argentino è già programmato: il classe 2003, infatti, è atteso all’inizio della prossima settimana, subito dopo la fine del weekend nel quale l’Inter disputerà la prima sfida casalinga contro il Lecce.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna