Palacios il colpo in difesa per l’Inter. C’è una complicazione – SM

Tomas Palacios è il profilo individuato dalla dirigenza per rinforzare l’Inter in difesa. C’è però in particolare una complicazione nella trattativa secondo Sport Mediaset.

ACQUISTO – Tomas Palacios è il nome che dovrebbe convincere tutti in casa Inter per rispondere alla richiesta esplicita di Simone Inzaghi di prendere un difensore. Forte fisicamente, alto, bravo in impostazione e cattivo negli interventi. Ha tutto per essere il calciatore ideale agli ordini del tecnico piacentino, che comunque non ha bisogno proprio di un titolare. Senza Tajon Buchanan fino a dicembre c’è la necessità di un vice-Bastoni, la società sta facendo di tutto per accontentare l’allenatore.

DIFFICOLTÀ – Nella trattativa per Palacios ci sono però diverse difficoltà. La prima riguarda il fatto che il giocatore è in prestito all’Independiente Rivadavia fino a dicembre 2025 ma è di proprietà del Talleres. L’Inter dovrebbe quindi trovare l’accordo con entrambi i club per portare a Milano il difensore. L’altra complicazione fa riferimento alla concorrenza sul mercato: su Palacios ci sono Borussia Moenchengladbach e Stoccarda, ossia due squadre della Bundesliga in Germania. Il classe 2003 costerebbe tra i 7 e gli 8 milioni di euro ed economicamente Oaktree non avrebbe problemi a fare questo tipo di investimento. Si parte dal gradimento del calciatore, che vorrebbe vestire la maglia nerazzurra.