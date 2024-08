Palacios vicino? Ausilio riceve un assist importante dall’Independiente!

L’Inter è sempre più vicina all’acquisto del giovane difensore argentino Tomas Palacios, attualmente in prestito all’Independiente Rivadavia dal Club Atlético Talleres. Direttamente dall’Argentina il Direttore Sportivo, Piero Ausilio, riceve un assist importante dal club del ragazzo.

ACQUISTO VICINO – Nelle ultime ore, si è intensificata la trattativa tra l’Inter e il Talleres per assicurarsi il talentuoso centrale mancino Tomas Palacios, tanto desiderato da Simone Inzaghi per completare la difesa. Secondo quanto riportato dal collega giornalista Tano Robles in Argentina, il calciatore non solo non si è allenato con la squadra in vista della sfida di oggi (proprio contro il Talleres), ma non è stato neanche convocato. L’assenza del difensore ha subito alimentato le speculazioni sull’imminenza del trasferimento, un chiaro segnale che l’affare con l’Inter potrebbe chiudersi a breve. La decisione di non schierarlo in allenamento sembra essere stata presa per evitare rischi di infortuni in vista del possibile trasferimento.

Ausilio pronto ad accontentare Inzaghi

REPARTO COMPLETO – Con il sempre più probabile acquisto di Tomas Palacios, l’Inter completa così un reparto tanto caro a Simone Inzaghi. L’Inter ha fatto di Palacios una priorità, considerando il suo piede mancino, la sua altezza imponente e la capacità di giocare come alternativa naturale ad Alessandro Bastoni nella difesa a tre. La dirigenza nerazzurra è determinata a concludere l’affare rapidamente, offrendo circa 5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane talento argentino.