Palacios attira un top club della Germania! L’indiscrezione di mercato

Tomas Palacios non ha preso parte alla trasferta di Lecce con il resto della squadra. Il difensore sembra in uscita dall’Inter, da Florian Plettenberg di SkySportDe arriva una nuova indiscrezione.

FUORI DAL PROGETTO – Da quello che sta accadendo sembra quasi che Tomas Palacios sia definitivamente fuori dal progetto dell’Inter. La realtà non è questa, il giocatore è inserito a pieno tra i compagni e ama il club. Il problema è che Simone Inzaghi non lo reputa ancora pronto. L’argentino è in uscita, la dirigenza vorrebbe cederlo in prestito in questi sei mesi rimanenti di campionato. Ha bussato alle porte della società già il Monza di Adriano Galliani, che ha confermato l’interesse. Non è però l’unico club.

Palacios, la sorpresa dalla Bundesliga!

SORPRESA – Tomas Palacios pare possa essere una delle opzioni concrete su cui vorrebbe lavorare il Bayer Leverkusen. La squadra di Xabi Alonso manca di uno stopper, l’argentino dell’Inter viene reputato un talento adatto al gioco dell’allenatore spagnolo. Nonostante ciò il primo nome sulla lista dei tedeschi è quello di Mario Hermoso. Con la Roma non ci sono ancora accordi, ma la trattativa va avanti prima di quella per Palacios. Con l’Inter non ci sono stati contatti per ora, ce ne potrebbero comunque essere a breve.