Palacios atteso a ore a Milano! Subito con l’Atalanta? Le ultime – CdS

L’Inter ha chiuso il mercato estivo con un colpo giovane e di prospettiva, acquistando Tomas Palacios. Il giovane difensore argentino è atteso in mattinata a Milano. Secondo il Corriere dello Sport, il calciatore potrebbe già essere presente nella sfida di venerdì contro l’Atalanta.

FUMATA BIANCA – Il trasferimento del talentuoso centrale argentino rappresenta l’ultimo tassello di un mercato condotto con grande attenzione dalla dirigenza nerazzurra, che ha lavorato senza sosta per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. La trattativa, avviata con determinazione e conclusa in tempi rapidi, ha visto l’Inter mettere sul tavolo un’offerta di 6,5 milioni di euro, più bonus che potrebbero portare la cifra complessiva fino a 11 milioni. Le discussioni tra i dirigenti nerazzurri e quelli dell’Independiente Rivadavia sono state fluide, con entrambe le parti intenzionate a concludere l’affare senza intoppi. Già ieri mattina è arrivata la fumata bianca, e nel pomeriggio Palacios ha potuto imbarcarsi per l’Europa, con destinazione Milano.

TUTTO PRONTO – Tomas Palacios è atteso a Milano tra poco meno di un’ora, alle 9:30 circa. Dopodiché comincerà la sua nuova avventura in nerazzurro. Dopo un volo che lo ha visto fare tappa a Madrid, il giovane difensore argentino è pronto a sottoporsi alle visite mediche previste per domani, prima di firmare un contratto quinquennale che lo legherà all’Inter fino al 2029. Il suo ingaggio si aggirerà intorno ai 600 mila euro a stagione, un investimento che l’Inter ha ritenuto adeguato per un talento di grande potenziale. Il difensore avrà bisogno di un periodo di ambientamento nel calcio europeo, decisamente diverso per intensità e tattica rispetto a quello argentino.

Subito con l’Atalanta? Sarà valutato, ma la condizione c’è

ATTESA – È probabile che già martedì Palacios possa unirsi ai nuovi compagni alla Pinetina, per iniziare a lavorare sotto la guida di Simone Inzaghi. Resta da capire se il giovane difensore potrà essere convocato per la sfida di venerdì prossimo contro l’Atalanta, anche se è chiaro che il suo inserimento nei meccanismi della squadra richiederà del tempo. Il campionato argentino è attualmente in pieno svolgimento, il che significa che Palacios arriva a Milano in buona condizione fisica.

