Palacios è in attesa, l’Inter lavora sui bonus: la cifra massima! – Sky

Palacios attende novità dall’Argentina. Il giocatore del 2003, individuato dall’Inter come nuovo profilo per rafforzare la propria difesa, è ormai vicino. Si lavora sui bonus.

LAVORO – L’incontro per Tomas Palacios, tra la dirigenza dell’Independiente Rivadavia, l’intermediario Marcelo Simonian, l’avvocato Peluso e l’Inter, è andato più che bene. Inoltre, lo stesso agente ha parlato in uscita dalla sede dell’Inter, ripreso anche dalla nostra redazione presente sul posto. Affare non chiuso al 100%, ma comunque in dirittura d’arrivo. Lo stesso difensore, insieme al suo agente, attende novità dall’Argentina. Una volta risolti gli ultimi dettagli, il giocatore potrà volare verso l’Italia per diventare un nuovo giocatore della Beneamata. Simone Inzaghi lo aspetta.

L’Inter lavora ai dettagli per Palacios: la situazione

PIATTO – L’Inter, sulle cifre, è stata chiara e non vuole spingersi oltre. Come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, i nerazzurri hanno messo sul piatto un’offerta da 6.5 milioni di euro più bonus (tra facili e difficili fino a una cifra massima di 11 milioni se dovessero partire tutti i bonus più difficili) e si discute proprio su questi ultimi). Le parti presto si riaggiorneranno per trovare la quadra definitiva e far partire tutto l’iter necessario affinché Palacios diventi un nuovo giocatore dei campioni d’Italia