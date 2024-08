Palacios andrà via, l’Europa l’aspetta: l’Inter si giochi una fiche – TS

Tomas Palacios lascerà l’Argentina, il suo futuro è ormai già scritto. Ma per l’Inter c’è forte concorrenza, scrive Tuttosport. I nerazzurri possono giocarsi un’arma.

SEGNATO – Palacios è pronto a lasciare l’Argentina: il suo futuro è ormai segnato. E anche lo stesso tecnico dell’Independiente Rivadavia lo ha confermato: trasferimento vicino. Ma prima Independiente e Talleres, squadra proprietaria del suo cartellino, devono mettersi d’accordo. Il club di Mendoza può acquistare il 50% del cartellino del classe 2003 per due milioni di euro e nel 2025, sborsando nuovamente l’esatta cifra, andrebbe ad acquistare l’intero pacchetto. Dunque, l’obiettivo sarà quello di monetizzare al massimo. L’Inter, dal canto suo, prepara un’offerta dai sei milioni di euro, che presto farà recapitare in Sudamerica. Su Palacios, la concorrenza non manca: oltre allo Stoccarda e al Bayer Leverkusen in Bundesliga, occhio anche alla Premier League e alla Liga. Javier Zanetti apprezza.

Palacios un crack, la mossa dell’Inter per portarlo in Italia

ARMA – L’Inter lavora per strappare Palacios dalla morsa dei due club argentini. E per convincerli, la dirigenza nerazzurra potrebbe mettere sul piatto una fiche non banale: ossia la percentuale su una sua futura rivendita. Secondo gli addetti ai lavori, Palacios è un vero crack in difesa ed è stato definito come l’erede perfetto di Alessandro Bastoni. Tra undici giorni, si chiuderà la finestra estiva del calciomercato: dunque, il tempo stringe e l’Inter ha bisogno di un nuovo difensore.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna