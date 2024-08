Palacios, altro indizio dall’Argentina. L’Inter è solo questione di ore

L’Inter sembra essere ormai a un passo dall’assicurarsi le prestazioni di Tomas Palacios, di proprietà del Talleres e attualmente in prestito all’Independiente Rivadavia. Anche nella partita che si sta giocando in questi minuti, il giovane argentino non è stato neanche convocato.

NUOVO INDIZIO – L’Inter ha intensificato i contatti nelle ultime ore con i rappresentanti del Talleres e dell’Independiente Rivadavia. L’accordo potrebbe essere formalizzato a breve, forse già nella giornata di domani, con l’OK definitivo che chiuderebbe una trattativa in corso da diverse settimane. Questa accelerazione nelle negoziazioni si riflette anche nelle scelte tecniche dell’Independiente Rivadavia. Palacios, infatti, per la seconda partita consecutiva, non è stato convocato per il match di Liga Argentina che la squadra sta attualmente disputando contro il Platense. Questo ulteriore segnale sembra indicare che il trasferimento del difensore sia ormai imminente.

Palacios e Inter più vicini, le cifre dell’affare

I DETTAGLI – Palacios è stato identificato dall’Inter come una soluzione ideale per rinforzare il reparto difensivo. La sua capacità di giocare sia da “braccetto” che da centrale difensivo, lo rende un profilo molto interessante, soprattutto come alternativa ad Alessandro Bastoni. L’acquisto del giovane argentino dovrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni di euro.