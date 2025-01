Palacios al Monza per crescere e trovare continuità. La strategia dell’Inter – TS

L’asse di mercato tra Inter e Monza continua a funzionare con profitto, e l’ultima operazione potrebbe riguardare Tomas Palacios. Il giovane difensore argentino, arrivato in estate a Milano, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, è vicino al trasferimento in prestito secco.

TRASFERIMENTO VICINO – La trattativa tra Inter e Monza per il trasferimento di Tomas Palacios è già avviata e potrebbe chiudersi la prossima settimana. Palacios ha trovato poco spazio nella squadra di Simone Inzaghi. In questa stagione, infatti, il 19enne ha collezionato solo tre presenze, per un totale di ventisei minuti giocati, un bottino limitato che riflette l’ampia concorrenza nel reparto arretrato nerazzurro. Il giovane argentino non sarà nemmeno in panchina nella sfida odierna contro il Lecce, ufficialmente a causa di un’influenza. La possibilità di un prestito al Monza sembra rappresentare una concreta occasione per garantirgli il minutaggio necessario per proseguire il suo percorso di crescita. La società brianzola, sempre attenta a valorizzare i giovani talenti, potrebbe offrirgli quel palcoscenico che all’Inter, per ora, è difficile da trovare. Palacios, dal canto suo, preferirebbe restare a Milano per continuare a lavorare sotto la guida di Inzaghi e cercare di guadagnarsi spazio. Ma la possibilità di giocare con continuità, anche in una squadra ambiziosa come il Monza, potrebbe essere la chiave per convincerlo.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna