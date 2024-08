Palacios, gli agenti in sede per gli ultimi dettagli con l’Inter

Gli agenti di Tomas Palacios si trovano in questo momento in sede in Viale della Liberazione per risolvere gli ultimi dettagli con l’Inter. Tutto sembra filare liscio.

TRATTATIVE LUNGHE – Indepediente Rivadavia e Talleres, che detengono il 50% del cartellino di Tomas Palacios, si divideranno le entrate dalla cessione del difensore all’Inter. La trattativa è in via di definizione e tutto è stato risolto nella serata di ieri. Sembravano esserci delle frizioni, le visite mediche sostenute al Coni e il ritardo nella firma del contratto aveva destato qualche sospetto. Alla fine tutto si sta risolvendo per il meglio.

NOVITÀ – L’agente Marcelo Simonian e l’avvocato Luca Peluso, intermediari dell’operazione, sono arrivati in questo momento in sede in Viale della Liberazione per ultimare i dettagli secondo Gianluca Di Marzio. L’accordo è totale e manca solo l’annuncio ufficiale del nuovo acquisto nerazzurro. Palacios è arrivato a Milano domenica e ha già fatto le visite mediche. Nel pomeriggio ci sarà la firma del contratto che lo legherà al club meneghino fino al 2029, c’è attesa per i documenti dall’Argentina dove adesso è notte. A Talleres e Indepediente Rivadavia andranno 6.5 milioni di euro di base fissa più bonus per arrivare ad un massimo di 11 milioni. Sono in arrivo nuovi aggiornamenti sulla situazione.