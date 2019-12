Paganini: “Vidal-Inter, proposta Juventus al Barcellona. L’alternativa”

Condividi questo articolo

Intervenuto su Twitter, Massimo Paganini, giornalista esperto di calciomercato di “Rai Sport”, ha parlato anche dell’inserimento della Juventus nella trattativa tra Inter e Barcellona per Arturo Vidal

SITUAZIONE – Nel suo tweet di riepilogo per fare il punto sulle principali situazioni di calciomercato, il giornalista Massimo Paganini ha detto la sua anche sul centrocampista del Barcellona, Arturo Vidal, che non sarebbe nel mirino solo dell’Inter, ma anche della Juventus: “Buongiorno. Al Milan è tornato di moda Raiola anche perché ha mezza rosa sotto contratto. Inter (da tempo) su Vidal con la Juventus che prova però a inserirsi proponendo Emre Can al Barcellona. L’alternativa è Paredes“.