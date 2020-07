Paganini: “Tonali, Inter più vicina della Juventus. Può dare due giocatori”

Condividi questo articolo

Paganini ritiene che Tonali sia più vicino all’Inter che alla Juventus. Il giornalista, intervenuto in collegamento con “90° Notte Gol” su Rai 2, ritiene che i nerazzurri possano anche offrire due contropartite tecniche al Brescia per far cedere il presidente Cellino.

IN ARRIVO? – Paolo Paganini vede Sandro Tonali avvicinarsi ai nerazzurri: «La valutazione? Siamo sui quaranta milioni, con l’Inter più vicina al giocatore. Anche perché potrebbe inserire nella trattativa due giocatori: uno è Andrea Pinamonti, l’altro è Sebastiano Esposito in prestito. Potrebbero andare a giocare al Brescia, è un’Inter più vicina rispetto alla Juventus per Tonali perché la Juventus punterà su altri obiettivi a centrocampo. In generale, sul mercato dell’Inter che sta impostando Suning, c’è una linea giovane. Ci sono anche le esigenze di Antonio Conte, perché spera che al di là della linea giovane anche l’Arturo Vidal di turno esca fuori. Lo sappiamo tutti, già voleva Vidal nel mercato di gennaio, quindi la situazione è in evoluzione per il mercato dell’Inter».