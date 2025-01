Paganini si espone: «Un talento del Bologna sarà al 99% dell’Inter!»

Paolo Paganini è sicuro su uno dei prossimi acquisti dell’Inter per la prossima estate. Si tratta di un giocatore del Bologna, di seguito le sue parole su 90′ Minuto.

MERCATO – L’Inter non è realmente protagonista di questo mese di mercato invernale. Non si sta muovendo, aspetta solo due occasioni per sfoltire la rosa. Una è Tajon Buchanan, di cui ha parlato poche ore fa il ct del Canada annunciando la volontà del giocatore di essere ceduto. L’altro è Tomas Palacios, che invece non vorrebbe andare via. La dirigenza spinge per dargli sei mesi di prestito con l’obiettivo di vederlo in campo, il Monza si è fatto avanti ma c’è anche un club della Germania.

Inter, il prossimo acquisto secondo Paganini

ACQUISTI – Di entrate non se n’è mai parlato in questo mese. Gli unici erano giovani dell’Argentina provenienti precisamente dal Newell’s Old Boys. La trattativa si è comunque arenata, ma Paolo Paganini annuncia uno dei futuri acquisti nerazzurri. Il giornalista ha pochissimi dubbi sull’eventuale passaggio a Milano sponda Appiano Gentile: «Il talento del Bologna Santiago Castro sarà al 99% un giocatore dell’Inter. Diventerà il vice-Lautaro Martinez a partire dalla prossima estate». L’attaccante oggi in Empoli-Bologna ha giocato 45 minuti, è entrato ad inizio secondo tempo.