Paganini sgancia la bomba: «Allegri potrebbe andare all’Inter»

Paganini parla delle panchine di Inter e Napoli, all’indomani della fine della lotta scudetto (andato agli azzurri). E sgancia una bomba: Max Allegri in nerazzurro.

COMPLIMENTI E POI BOMBA DI MERCATO – Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato per Rai Sport, ha voluto commentare la vittoria del quarto scudetto da parte del Napoli, ribadendo la sua convinzione che sia stata l’Inter soprattutto a buttare alcuni punti fatali. Poi lo stesso Paganini, sempre sul suo account X, lancia una bomba di mercato per quanto riguarda la panchina nerazzurra. L’eventuale successore di Simone Inzaghi potrebbe essere Massimiliano Allegri. Queste le sue parole: «Complimenti ad Antonio Conte che è stato il vero artefice di questo scudetto. Ma l’Inter lo ha buttato via non contro la Lazio ma nel 2 tempo di Parma-Inter. E attenzione perché, come dissi in tempi non sospetti, Allegri potrebbe andare non al Napoli ma all’Inter». Il futuro di Inzaghi rimane ancora da scrivere. Il suo contratto va in scadenza nel 2026, ma difficilmente inizierà la prossima stagione con il contratto in scadenza. Ecco perché la società nerazzurra, come ribadito dallo stesso Beppe Marotta ieri prima della partita di Como, a bocce ferme si siederà a tavolino per parlare del rinnovo dell’allenatore piacentino.