Paganini: “Pogba, colloquio Marotta-Raiola. L’Inter c’è con altre due”

Pogba sarebbe entrato nel mirino dell’Inter. Lo segnala il giornalista Paolo Paganini in un servizio per Rai Sport, annunciando un colloquio fra Marotta e Raiola per il centrocampista ex Juventus. Il Manchester United, però, avrebbe fatto una proposta di scambio.

OPERAZIONE IMPOSSIBILE – Il giornalista Rai Paolo Paganini ipotizza uno scenario incredibile di mercato: «Salgono ancora le quotazioni di Paul Pogba come uomo mercato. Tre squadre, al momento, sono fortemente interessate al centrocampista francese, e cioè Real Madrid, Juventus e Inter. Real Madrid e Juventus da tempo sono sulle tracce del francese, Zinédine Zidane in particolare avrebbe inserito nella lista dei partenti Gareth Bale, Isco e Toni Kroos. La Juventus Douglas Costa, Miralem Pjanic e Aaron Ramsey, anche se il Manchester United vorrebbe sempre Paulo Dybala che però ha già detto no l’estate scorsa ai Red Devils. Ma ora c’è anche l’Inter. Nei giorni scorsi Giuseppe Marotta ha avuto un colloquio con Mino Raiola, agente di Pogba, per capire la valutazione del francese. L’ostacolo, anche in questo caso, è rappresentato dalla contropartita tecnica visto che il Manchester United ha chiesto Lautaro Martinez, sul quale c’è il pressing del Barcellona ma che l’Inter dichiara incredibile. Si sta lavorando per il rinnovo del contratto».