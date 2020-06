Paganini: “Nainggolan rientra, l’Inter ha ricevuto un sondaggio. Hakimi…”

Per Paganini Nainggolan tornerà all’Inter dopo il prestito al Cagliari, ma potrebbe essere girato per un’altra operazione. Il giornalista, nel corso di “90° Notte Gol” su Rai Sport +, ha anche ribadito le cifre per Hakimi.

MERCATO IN FERMENTO – Queste le notizie di Paolo Paganini: «L’Inter è molto avanti per quanto riguarda l’esterno destro Achraf Hakimi. Gioca da due anni nel Borussia Dortmund, però è di proprietà del Real Madrid: l’accordo è di quarantacinque milioni, ora si tratta sui dettagli. Chiaramente il Real Madrid li vuole praticamente tutti subito, l’Inter sta cercando di avere delle dilazioni. È anche vero che l’Inter ha già l’accordo raggiunto col giocatore, sulla base di cinque milioni netti più bonus per un contratto quadriennale. Il Borussia Dortmund si è già cautelato perché ha acquistato il suo sostituto: è Thomas Meunier, difensore ex PSG, che andrà a sostituire proprio Hakimi. Giuseppe Marotta sta lavorando con Florentino Pérez per trovare l’accordo fra le due società. Radja Nainggolan tornerà all’Inter per fine prestito. C’è stato più di un sondaggio da parte della Fiorentina: Rocco Commisso lo vorrebbe. Da questo punto di vista Marotta ha acceso la lampadina e Nainggolan potrebbe essere inserito nell’operazione che porterebbe Federico Chiesa all’Inter, qualora Lautaro Martinez andasse al Barcellona».