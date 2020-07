Paganini: “Messi all’Inter si ripaga con le magliette in Cina! Tonali standby”

Condividi questo articolo

Paganini apre a Messi all’Inter. Il giornalista, intervenuto nel corso di “90° Gol Notte” su Rai 2, ha parlato della possibilità che l’asso argentino lasci il Barcellona, riducendo invece le probabilità dell’arrivo in nerazzurro di Tonali.

SOGNO (IM)POSSIBILE – Paolo Paganini non esclude Lionel Messi all’Inter: «Siccome, dai vari informatori di mercato, bisogna comunque seguire anche le agenzie immobiliari a Milano una in particolare conferma che il papà di Messi ha comprato una casa molto bella vicino a San Siro. Non so se questo sia solo un investimento immobiliare, ma magari è una cosa di prospettiva. Suning ha tutte le potenzialità economiche per poter fare un’operazione di questo genere nel 2021, quando Messi si può liberare senza problemi di clausola. Anche perché, nel momento stesso che Messi viene all’Inter, le maglie di Messi in Cina ripagano completamente l’acquisto fatto».

CON O SENZA MESSI? – Paganini fa il punto: «Le ultime tracce di mercato riguardano soprattutto l’Inter. Vediamo le dichiarazioni che fa Antonio Conte: il discorso riguarda la strategia di mercato dell’Inter. Resta Conte, che cosa farà Christian Eriksen? Rimane oppure l’Inter, che l’ha preso per venti milioni di euro, fa una plusvalenza e lo cede? Abbiamo visto l’operazione Achraf Hakimi, che è stata molto importante perché l’ha pagato quarantacinque milioni, un giocatore di grande prospettiva. Ora pare che l’Inter stia andando su Sandro Tonali, ma l’operazione nelle ultime settimane è stata messa in standby. Nel confronto che c’è stato con la proprietà Conte ha detto che vuole giocatori pronti».